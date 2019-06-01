1 июня. Mossovetinfo.ru – В московском метро назвали причины сбоев в подземке 21 и 23 мая, назвав данные сбои нетипичными.



«21 мая — неисправность контактного рельса, 23 мая — неисправность вагона и ответственность сервисной компании», - говорится в сообщении метро в Twitter.



В метро отметили, что инциденты не угрожали безопасности пассажиров. «Выводы по ответственным сотрудникам сделаны, регламенты проверок ужесточили, производитель вагонов наказан рублем», - подчеркнули в подземке.



21 мая произошел сбой на Большой кольцевой линии. Поезда не ходили от «Парка Победы» до «Савеловской». В тоннелях остановились три состава, из них были эвакуированы более 1000 человек.



23 мая было остановлено движение на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии. В тоннелях также остановились три состава.