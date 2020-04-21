21 апреля. Mossovetinfo.ru – В московском метрополитене прекратили продажу разовых проездных, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.



С 22 апреля в Москве проезд в общественном транспорте разрешен только по электронным картам «Тройка», «Стрелка», месячному единому проездному билету, а также по социальным картам москвича и жителя Московской области.



При этом, электронные карты должны быть привязаны к цифровому пропуску.