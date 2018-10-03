3 октября. Mossovetinfo.ru – В московском метро по просьбе пассажиров на 70% сократится количество рекламы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.



Как сообщили в пресс-службе, теперь метрополитен намерен самостоятельно заниматься продажей рекламы в метро и подземных переходах. При этом будут исключены рекламные аудиосообщения на эскалаторах, рекламу уберут со стен исторических станций, а также с эскалаторных наклонов.



Реклама в метро останется только в вагонах поездов, а также будет размещаться на специальных лайтбоксах в переходах. Также разрабатывается возможность использования новых рекламных носителей, которые будут вписаны в дизайн станций.