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Город (Москва и область)     03.10.2018 09:57

В московском метро станет на 70% меньше рекламы

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Теги:  метро  метрополитен  реклама 

3 октября. Mossovetinfo.ru – В московском метро по просьбе пассажиров на 70% сократится количество рекламы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.

Как сообщили в пресс-службе, теперь метрополитен намерен самостоятельно заниматься продажей рекламы в метро и подземных переходах. При этом будут исключены рекламные аудиосообщения на эскалаторах, рекламу уберут со стен исторических станций, а также с эскалаторных наклонов.

Реклама в метро останется только в вагонах поездов, а также будет размещаться на специальных лайтбоксах в переходах. Также разрабатывается возможность использования новых рекламных носителей, которые будут вписаны в дизайн станций.


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Теги: 
метро  метрополитен  реклама 

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