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Город (Москва и область)     25.02.2021 11:02

В московском метро установят новую систему слежения - СМИ

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Теги:  метро  метрополитен  видеонаблюдение 

25 февраля. Mossovetinfo.ru – Новая система слежения появится на 85 станциях московского метро, соответствующий заказ размещен на портале госзакупок, сообщает «Коммерсантъ».

Заказ размещен на покупку и установку 316 мультимедийных экранов с камерами, оснащенными функцией распознавания лиц, на это город готов потратить 932 миллиона рублей.

Помимо видеонаблюдения, экраны будут транслировать сообщения метрополитена и рекламу.

При этом, в ГУП «Московский метрополитен» изданию заявили, что экраны будут передавать экстренную информацию, оповещать об изменениях в работе транспорта, о новых сервисах, а также демонстрировать справочную и коммерческую информацию, а видеокамеры в экранах не предназначены для поиска и распознавания конкретных людей.

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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  видеонаблюдение 

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