11 ноября. Mossovetinfo.ru – Проверка, проведенная московским управлением Роспотребнадзора, не выявила коронавируса на поверхностях в московском метро и автобусах, сообщает РИА Новости.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что больше всего люди заражаются коронавирусом в общественном транспорте. В связи с этим руководство транспортного комплекса Москвы обратилось в столичное управление Роспотребнадзора с просьбой провести проверку.
Смывы были взяты с поручней, турникетов и валидаторов на 17 станциях и в 20 автобусах, трамваях и электробусах. Ни один из анализов не показал наличия коронавируса.
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