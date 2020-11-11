11 ноября. Mossovetinfo.ru – Проверка, проведенная московским управлением Роспотребнадзора, не выявила коронавируса на поверхностях в московском метро и автобусах, сообщает РИА Новости.



Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что больше всего люди заражаются коронавирусом в общественном транспорте. В связи с этим руководство транспортного комплекса Москвы обратилось в столичное управление Роспотребнадзора с просьбой провести проверку.



Смывы были взяты с поручней, турникетов и валидаторов на 17 станциях и в 20 автобусах, трамваях и электробусах. Ни один из анализов не показал наличия коронавируса.