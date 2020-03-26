26 марта. Mossovetinfo.ru – Во время объявленных президентом Путиным нерабочих дней с 28 марта по 5 апреля в Московской области будет приостановлена работа предприятий общепита и торговли, соответствующее постановление губернатора области Андрея Ворольева опубликовано на официальном сайте правительства Подмосковья.



Будут закрыты рестораны, кафе, столовые, бары, буфеты, закусочные и иные предприятия общественного питания, кроме тех, кто осуществляет организацию питания на предприятиях. Кроме того, разрешено обслуживание на вынос (без посещений гражданами помещений предприятий общепита) и доставка заказов на дом.



Приостанавливается работа предприятий розничной торговли, кроме аптек и аптечных пунктов, а также продовольственных магазинов и магазинов, торгующих товарами первой необходимости.



Ранее стало известно, что в Подмосковье введены новые меры для борьбы с распространением коронавируса.



В среду, 25 марта президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам и объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля. Полностью с текстом обращения можно ознакомиться здесь.