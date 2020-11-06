6 ноября. Mossovetinfo.ru – ГУВД Москвы готовит масштабную реорганизацию столичной полиции, в рамках которой 1-й и 2-й оперативный полки полиции будут реорганизованы в Специальные полки полиции (СПП), сообщают «Известия» со ссылкой на источник.
К реорганизуемым полкам будет добавлено 500 человек, в первую очередь из отделов по борьбе с экономическими преступлениями, которые будут заметно сокращены. Также планируется ликвидировать Инженерно-саперный центр, а его функции передать в создаваемые СПП.
В связи с реорганизацией в СПП появятся саперы и инженеры, ветеринары, специалисты по пожарной безопасности, инструктора по служебной и физической подготовке.
Новые подразделения будут нацелены на предотвращение преступлений против личности и общественного порядка: избиений, рукоприкладства, квартирных краж. Число этих преступлений в последнее время выросло. Для максимально оперативного реагирования на заявления граждан и агентурные сведения о готовящихся преступлениях будут созданы СПП.
В тоже время, отмечается, что количество экономических преступлений уменьшается, что дает возможность сократить численность сотрудников в отделах по борьбе с ними.
В целом реформа и создание новых подразделений направлены на смещение акцентов деятельности полиции в сторону предотвращения преступлений.
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