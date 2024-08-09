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Город (Москва и область)     12.08.2024 08:46

В Москве 12 августа ожидается похолодание до +15 градусов

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Теги:  Москва  регион  погода  прогнозы 

12 августа — Mossovetinfo.ru — Ночная температура в столице опустится до +8… +13 градусов, днем будет всего +15… +20 градусов. В Центральной России ожидается «репетиция осени» — температура в Москве понизится до +20 градусов. Это соответствует климатической норме сентября, отметил в беседе с РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, это соответствует первым дням сентября — «репетиция осени». Самым прохладным днем лета станет грядущий понедельник. Распогодится только к пятнице, столбики термометра вырастут до +23 градусов.

Понедельник 12 августа в столице может стать самым холодным с начала века, сообщают «Метеовести».

«В тыловую часть североатлантического циклона, в сопровождении ливней интенсивностью по 8 литров дождевой воды на метр площади, хлынет полярный воздух с температурными показателями, близкими к сентябрьским. После полудня температура понизится до 14–19 градусов», – уточняется в публикации.

Это будут самые низкие показатели за весь сезон. Такая температура в августе бывает в среднем не чаще 1 раза в 5–7 лет. Последний раз такое похолодание в середине августа было в конце 1990-х.

Облачная погода, дождь, гроза и до 21 градуса тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в понедельник, 12 августа. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Облачно. Дождь. Местами гроза. Температура воздуха в Москве составит от 17 до 19 градусов тепла, по области от плюс 16 до плюс 21 градуса. Ветер западный, северо-западный, 6-11 м/c, местами порывы до 17 м/c», – говорится в сообщении Гидрометцентра.

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Теги: 
Москва  регион  погода  прогнозы 

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