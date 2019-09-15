15 сентября. Mossovetinfo.ru – Осенний велофестиваль пройдет в Москве в воскресенье, 15 сентября. Это третий в этом году городской велосипедный праздник.
Центральным событием станет заезд по маршруту в центре Москвы. Его протяженность - 24 километра. В связи с этим некоторые улицы в городе перекрыты.
Подробную программу фестиваля можно узнать по ссылке.
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