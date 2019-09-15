15 сентября. Mossovetinfo.ru – Осенний велофестиваль пройдет в Москве в воскресенье, 15 сентября. Это третий в этом году городской велосипедный праздник.



Центральным событием станет заезд по маршруту в центре Москвы. Его протяженность - 24 километра. В связи с этим некоторые улицы в городе перекрыты.



Подробную программу фестиваля можно узнать по ссылке.