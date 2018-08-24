24 августа. Mossovetinfo.ru - Полумарафон «Лужники» пройдет в Москве в воскресенье, 26 августа. Забег на 21,1 километра пройдет в один круг по центральным набережным столицы: Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлёвской, Раушской и Космодамианской.



Участникам откроются виды на здание президиума Российской академии наук, здание Национального центра управления обороной РФ, Крымский мост, высотку на Котельнической набережной, Собор Василия Блаженного, Храм Христа Спасителя и Кремль.



Старт основного забега запланирован в «Лужниках» в 9:10. Организаторы рассчитывают, что в полумарафоне примут участие около семи тысяч человек.