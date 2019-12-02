2 декабря. Mossovetinfo.ru – В Москве за первые 9 месяцев 2019 года 40% договоров долевого участия в отношении жилых и нежилых помещений заключается с привлечение кредитных средств, сообщается на официальном сайте столичного управления Росреестра.



Всего с января по октябрь в Москве было зарегистрировано 35 015 ДДУ с привлечением кредитных средств. Это на 3,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года, когда было зарегистрировано 33 843 ДДУ с привлечением кредитов. В 2017 году за первые девять месяцев было заключено 19 940 ДДУ с привлечением кредитных средств.



Всего за первые девять месяцев 2019 года в Москве было зарегистрировано 88,6 тысячи ДДУ.