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Город (Москва и область)     02.12.2019 10:58

В Москве 40% ДДУ оформляется с привлечением кредитов

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Теги:  Росреестр  ДДУ  кредиты 

2 декабря. Mossovetinfo.ru – В Москве за первые 9 месяцев 2019 года 40% договоров долевого участия в отношении жилых и нежилых помещений заключается с привлечение кредитных средств, сообщается на официальном сайте столичного управления Росреестра.

Всего с января по октябрь в Москве было зарегистрировано 35 015 ДДУ с привлечением кредитных средств. Это на 3,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года, когда было зарегистрировано 33 843 ДДУ с привлечением кредитов. В 2017 году за первые девять месяцев было заключено 19 940 ДДУ с привлечением кредитных средств.

Всего за первые девять месяцев 2019 года в Москве было зарегистрировано 88,6 тысячи ДДУ.


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Теги: 
Росреестр  ДДУ  кредиты 

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