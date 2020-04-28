28 апреля. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы аннулировали 20 тысяч рабочих цифровых пропусков, выданных гражданам, которые обязаны соблюдать карантин из-за наличия симптомов ОРВИ или диагностировали коронавирус, сообщается на портале mos.ru.



При этом граждане, у которых диагностирована ОРВИ, смогут получать разовые пропуска для посещения врача. Оформить пропуск для других целей запрещается, а посещение врача будет проверятся.



Из общего количества аннулированных пропусков 8 тысяч было аннулировано у граждан с выявленным заражением коронавирусом и около 12 тысяч пропусков у граждан с выявленными симптомами ОРВИ.



За нарушение режима изоляции положен штраф в размере четырех тысяч рублей. Кроме того, нарушителя госпитализируют в медицинское учреждение.



Система цифровых пропусков была введена в Москве и Подмосковье 15 апреля в связи с распространением коронавируса. С 22 апреля в Москве и области начала действовать автоматическая система проверки цифровых пропусков.



Всего в столице на 28 апреля выявлено 48 414 случаев заболевания коронавирусом. Вылечились 4130 человек, умерли 479 человек.