Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     28.04.2020 17:39

В Москве аннулировали 20 тысяч пропусков у граждан, обязанных соблюдать карантин

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  цифроваые пропуска  аннулирование 

28 апреля. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы аннулировали 20 тысяч рабочих цифровых пропусков, выданных гражданам, которые обязаны соблюдать карантин из-за наличия симптомов ОРВИ или диагностировали коронавирус, сообщается на портале mos.ru.

При этом граждане, у которых диагностирована ОРВИ, смогут получать разовые пропуска для посещения врача. Оформить пропуск для других целей запрещается, а посещение врача будет проверятся.

Из общего количества аннулированных пропусков 8 тысяч было аннулировано у граждан с выявленным заражением коронавирусом и около 12 тысяч пропусков у граждан с выявленными симптомами ОРВИ.

За нарушение режима изоляции положен штраф в размере четырех тысяч рублей. Кроме того, нарушителя госпитализируют в медицинское учреждение.

Система цифровых пропусков была введена в Москве и Подмосковье 15 апреля в связи с распространением коронавируса. С 22 апреля в Москве и области начала действовать автоматическая система проверки цифровых пропусков.

Всего в столице на 28 апреля выявлено 48 414 случаев заболевания коронавирусом. Вылечились 4130 человек, умерли 479 человек.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  цифроваые пропуска  аннулирование 

Возврат к списку

Лента новостей

17:48 Власть Путин объявил 6,7 и 8 мая нерабочими днями

17:47 Власть 28 апреля в России будут отмечать День работника скорой помощи - Путин

17:39 Город (Москва и область) В Москве аннулировали 20 тысяч пропусков у граждан, обязанных соблюдать карантин

17:16 Город (Москва и область) Крупнейший автоцентр Москвы решили отдать под госпиталь

15:44 В России Авиапарады в честь Дня Победы пройдут в 24 городах России

Актуальные материалы

11:03 Власть Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав

09:42 Город (Москва и область) Медучреждения Москвы имеют хороший запас мощностей - Собянин

19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы

09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены

19:28 Город (Москва и область) Впервые подписано соглашение о сотрудничестве Москвы и области в сфере экологии

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru