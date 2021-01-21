В Москве бессрочно сохраняются ограничения на работу кафе и ресторанов

21 января. Mossovetinfo.ru – В Москве сохраняются действующие ограничения в режиме работы предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других аналогичных заведений. Об этом на своей сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



Мэр Москвы отметил, что ограничения будут действовать до существенного улучшения эпидемиологической ситуации.

