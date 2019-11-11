11 ноября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин и президент АО «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев подписали соглашение о создании в Москве транспортного технопарка.



Новый технопарк будет создан на базе Краснопресненского депо. Он будет заниматься производством и обслуживанием трамвайных вагонов, а также разработками в сфере инновационного пассажирского электротранспорта, в том числе беспилотного.



Компания «Трансмашхолдинг» поставляет в Москву трамваи нового поколения «Витязь-М». Сейчас в Москве работает около 300 таких трамваев. Мэр Москвы отметил, что за последние годы отмечен рост числа пассажиров в московских трамваях на 15%, а сами трамваи стали более комфортными, менее шумными. В результате трамваи стали «хорошей перспективой развития Москвы».