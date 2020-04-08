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Город (Москва и область)     08.04.2020 18:11

В Москве будут выдавать пособие по безработице в упрощенном порядке

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Теги:  Сергей Собянин  пособие  безработица 

8 апреля. Mossovetinfo.ru – Пособие по безработице в Москве будут выдавать в упрощенном порядке, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин отметил, что в Москве введена региональная компенсационная доплата, которая повышает выплаты по безработице до 19 500 рублей, однако получить ее по действующему порядку непросто, а с учетом введенных в Москве ограничительных мер из-за коронавируса – еще сложнее.

В связи с этим Собянин сообщил, что дал распоряжение подготовить максимально технологичный и адресный порядок этой доплаты.

По мнению мэра Москвы, необходимо убрать требование двух безуспешных попыток трудоустройства перед признанием человека безработным. Также необходимость убрать норму об интервью, ибо в условиях ограничений их невозможно посещать.

Оформление доплаты должно проходить только в электронном виде и максимально быстро – от подачи заявления до решения о перечислении средств должно проходить не более 3-5 дней.

Кроме того, проверка нуждаемости должна быть максимально необременительной для граждан.


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Теги: 
Сергей Собянин  пособие  безработица 

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