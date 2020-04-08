8 апреля. Mossovetinfo.ru – Пособие по безработице в Москве будут выдавать в упрощенном порядке, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.



Собянин отметил, что в Москве введена региональная компенсационная доплата, которая повышает выплаты по безработице до 19 500 рублей, однако получить ее по действующему порядку непросто, а с учетом введенных в Москве ограничительных мер из-за коронавируса – еще сложнее.



В связи с этим Собянин сообщил, что дал распоряжение подготовить максимально технологичный и адресный порядок этой доплаты.



По мнению мэра Москвы, необходимо убрать требование двух безуспешных попыток трудоустройства перед признанием человека безработным. Также необходимость убрать норму об интервью, ибо в условиях ограничений их невозможно посещать.



Оформление доплаты должно проходить только в электронном виде и максимально быстро – от подачи заявления до решения о перечислении средств должно проходить не более 3-5 дней.



Кроме того, проверка нуждаемости должна быть максимально необременительной для граждан.