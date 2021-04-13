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Город (Москва и область)     13.04.2021 16:37

В Москве частично открылась навигация, полное открытие пройдет в три этапа

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Теги:  навигация  открытие навигации  Москва-река 

13 апреля. Mossovetinfo.ru — Во вторник, 13 апреля, в Москве частично открылась речная навигация, полное открытие навигации по Москве-реке пройдет в три этапа, сообщается в telegram-канале департамента транспорта столицы.

На первом этапе по Москве-реке начнут курсировать теплоходы, которые зимовали в пределах Москвы. Второй этап стартует 24 апреля, на этом этапе откроются шлюзы и в Москву смогут попасть остальные речные суда.

Третий этап начнется 30 апреля, в этот день на Северном речном вокзале откроется круизное судоходство, и навигация начнется в полном объеме.

Ранее стало известно, что в связи с хорошей погодой навигация по Москве-реке откроется раньше запланированного срока.


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Карта места

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Теги: 
навигация  открытие навигации  Москва-река 

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