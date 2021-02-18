В Москве четвертую неделю наблюдается спад заболеваемости COVID-19

18 февраля. Mossovetinfo.ru – В Москве во всех возрастных группах, включая детей, четвертую неделю подряд наблюдается спад заболеваемости коронавирусом, рассказала в эфире телеканала «Россия 24» заммэра Москвы Анастасия Ракова.



По сравнению с пиковыми значениями, заболеваемость коронавирусом во всех возрастных группах за 4 недели снизилась на 60%.



Ракова также рассказала, что спад заболеваемости коронавирусом среди детей старших и средних классов составляет 30% за последние 4 недели, среди младшеклассников - 11%. Заммэра подчеркнула, что данные показатели говорят о том, что власти Москвы вовремя приняли решение о возвращении школьников 6-11 классов к очному обучению, это решение не привело к росту заболеваемости.



Школьники 6-11 классов, которые из-за пандемии коронавируса в середине октября были переведены на дистанционное обучение, с 18 января вернулись в школы.