29 июля. Mossovetinfo.ru – С 30 июля в Москве стартует программа бесплатного онкоскрининга, который все желающие смогут пройти до конца августа, сообщается на портале mos.ru.



Онкоскрининг позволяет выявить онкологические заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.



Пройти онкоскрининг можно в 66 московских поликлиниках, для этого надо записаться на сайте департамента здравоохранения Москвы. Необходимо иметь московский полис ОМС. Результаты онкоскрининга появятся в электронной медицинской карте пациента на mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».