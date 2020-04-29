29 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве введен запрет на отключение коммунальных услуг за долги, сообщается на портале mos.ru.
Запрет будет действовать до 1 января 2021 года. Также в этот период не будут начисляться пени и штрафы за внесенные не в полном объеме или неуплаченные взносы за услуги ЖКХ.
Кроме того, с 1 апреля до 30 июня текущего года москвичи освобождены от уплаты пени за просрочку взносов за содержание жилого помещения и взносов на капитальный ремонт.
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