29 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве введен запрет на отключение коммунальных услуг за долги, сообщается на портале mos.ru.



Запрет будет действовать до 1 января 2021 года. Также в этот период не будут начисляться пени и штрафы за внесенные не в полном объеме или неуплаченные взносы за услуги ЖКХ.



Кроме того, с 1 апреля до 30 июня текущего года москвичи освобождены от уплаты пени за просрочку взносов за содержание жилого помещения и взносов на капитальный ремонт.