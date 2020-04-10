10 апреля, Mossovetinfo.ru – Ежедневно в Москве делают около 15 тысяч экспресс-тестов на коронавирус, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.



Мэр Москвы напомнил, что в начале пандемии тесты на коронавирус в Москве делали всего несколько лабораторий Роспотребнадзора, за сутки удавалось сделать около 3 тысяч тестов.



Теперь же к работе по тестированию привлекли и федеральные и региональные и частные лаборатории, в результате количество проводимых тестов выросло в пять раз.



«Около 15 тысяч в сутки - это уже по мировым меркам даже большой объем», - заявил Собянин.



Правительство России 8 апреля приняло решение расширить количество лабораторий, которые могут проводить тестирование на коронавирус. Право проводить тестирование получили все государственные и частные лаборатории, с условием, что в случае выявления коронавируса результаты таких тестов будут переданы в Роспотребнадзор.



Позднее Роспотребнадзор сообщил, что тестирование на коронавирус в России производят более 200 лабораторий в государственных клиниках и 22 частные лаборатории.



На 10 апреля в стране проведено 1,09 миллиона тестов на коронавирус.