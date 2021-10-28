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Город (Москва и область)     28.10.2021 09:04

В Москве и Подмосковье до 8 ноября начал действовать «режим нерабочих дней»

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Теги:  COVID-19  коронавирус  c 28 октября по 7 ноября  Москва  Московская область  нерабочие дни  что будет работать 

28 октября, Mossovetinfo.ru - С сегодняшнего дня, 28 октября, и до 8 ноября в Москве и Подмосковье начал действовать «режим нерабочих дней»

Будут работать только те предприятия, деятельность которых жизненно необходима для региона.

Продолжат работу в столице и области: продуктовые магазины и торговые точки, где доля еды и товаров первой необходимости не менее 30-ти процентов, аптеки, музеи, театры, а также поликлиники, больницы.

Кафе и рестораны смогут работать только на вынос.

Закрыты:
- центры госуслуг;
- детские сады, школы и вузы, спортивные школы и кружки;
- торговые центры, кинотеатры, концертные залы, спортивные комплексы, библиотеки, бассейны;
- фитнес-центры, салоны красоты и другие предприятия сферы услуг.

Подробнее: ответы на основные вопросы, связанные с введением нерабочих дней.

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Карта места

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Теги: 
COVID-19  коронавирус  c 28 октября по 7 ноября  Москва  Московская область  нерабочие дни  что будет работать 

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