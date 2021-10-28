09:04 Город (Москва и область) В Москве и Подмосковье до 8 ноября начал действовать «режим нерабочих дней»
15:50 Власть Объем изъятых из оборота наркотиков в ЦФО в 2021 году вырос вдвое
15:22 Город (Москва и область) Нерабочие дни в Москве: ответы на вопросы
09:53 Город (Москва и область) Здравоохранение Московской области работает на пределе - губернатор
09:24 В России Правительство РФ дополнительно выделило более 47 млрд рублей на выплату больничных
09:53 Город (Москва и область) Здравоохранение Московской области работает на пределе - губернатор
14:44 Общество Оперштаб: продление нерабочих дней после 7 ноября в Москве не планируется
12:40 Город (Москва и область) В Подмосковье дни с 28 октября по 7 ноября будут нерабочими, вводятся ограничения
12:23 Город (Москва и область) Какие ограничения будут действовать в Москве с 8 ноября
12:21 Город (Москва и область) Собянин объявил нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября в Москве
19:37 Общество Реальная политика начинается с ремонта скамейки во дворе