15 апреля. Mossovetinfo.ru – Система цифровых пропусков начала действовать в Москве и Подмосковье с 15 апреля, пропуска необходимы для поездок по Москве и области.
Оформление цифровых пропусков началось 13 апреля. Оформить их можно в заявительном порядке, однако власти оставляют за собой право проверить указанную при оформлении информацию. За первые сутки в Москве было оформлено 3,2 миллиона пропусков, однако позднее стало известно, что около 900 тысяч из них будет аннулировано, из-за некорректных данных при оформлении.
В пресс-службе МВД ранее заявили, что сотрудники ГИБДД будут проверять наличие пропусков у всех водителей, въезжающих в Москву.
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