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Город (Москва и область)     15.04.2020 08:25

В Москве и Подмосковье с 15 апреля начали действовать цифровые пропуска

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Теги:  цифровые пропуска  Москва  Московская область 

15 апреля. Mossovetinfo.ru – Система цифровых пропусков начала действовать в Москве и Подмосковье с 15 апреля, пропуска необходимы для поездок по Москве и области.

Оформление цифровых пропусков началось 13 апреля. Оформить их можно в заявительном порядке, однако власти оставляют за собой право проверить указанную при оформлении информацию. За первые сутки в Москве было оформлено 3,2 миллиона пропусков, однако позднее стало известно, что около 900 тысяч из них будет аннулировано, из-за некорректных данных при оформлении.

В пресс-службе МВД ранее заявили, что сотрудники ГИБДД будут проверять наличие пропусков у всех водителей, въезжающих в Москву.


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Теги: 
цифровые пропуска  Москва  Московская область 

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