28 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве из числа долгостроев в 2018 году планируется исключить 15 объектов. Об этом сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.



В январе сообщалось, что в Москве на контроле остается 253 объекта, из которых: 29 – федеральные; 129 – инвестиционные; 95 – городской заказ. В 2017 году из перечня исключили 36 обьектов.