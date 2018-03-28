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Город (Москва и область)     28.03.2018 14:03

В Москве из числа долгостроев исключат 15 объектов

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Теги:  долгострой 

28 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве из числа долгостроев в 2018 году планируется исключить 15 объектов. Об этом сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

В январе сообщалось, что в Москве на контроле остается 253 объекта, из которых: 29 – федеральные; 129 – инвестиционные; 95 – городской заказ. В 2017 году из перечня исключили 36 обьектов.


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Теги: 
долгострой 

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