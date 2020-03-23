23 марта. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин отменил публичные слушания по реновации в связи с коронавирусом, сообщает telegram-канал «Подъем» со ссылкой на источник.



Сообщается, что публичные слушания пройдут в формате онлайн-обсуждения.



Ряд публичных слушаний по программе реновации жилья был намечен в Москве в период с 28 марта по 7 апреля. В связи с ограничениями, введенными в Москве из-за ситуации с коронавирусом, планировалось ограничить число участников слушаний – в них должно было принимать участие не более 50 человек.