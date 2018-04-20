20 апреля. Mossovetinfo.ru – Некоторые улицы будут перекрывать в Москве, начиная с вечера 20 апреля, в связи с репетициями парада Победы.
Перекрытия необходимы для того, чтобы военная техника могла доехать до Красной площади и обратно. По мере прохождения колонны перекрытия будут снимать.
О том, какие улицы и магистрали будут перекрыты, читайте здесь.
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