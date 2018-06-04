Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     04.06.2018 08:02

В Москве к ЧМ-2018 готовы 1453 гостиницы

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ЧМ-2018  чемпионат мира  футбол  гостиницы  отели  туристы  чемпионат мира-2018 

4 июня. Mossovetinfo.ru – Принять гостей чемпионата мира по футболу 2018 года готовы 1453 гостиницы Москвы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Все гостиницы прошли классификацию и подтвердили качество обслуживания. Общее количество мест в гостиничном фонде составляет более 200 тысяч мест.

Чемпионат мира стартует 14 июня. В Москве пройдут 12 матчей турнира. 7 из них примут «Лужники», включая матч открытия и финал. Еще пять игр пройдут на стадионе «Спартак».


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ЧМ-2018  чемпионат мира  футбол  гостиницы  отели  туристы  чемпионат мира-2018 

Возврат к списку

Лента новостей

08:19 Город (Москва и область) Более 2000 флагов украсят Москву к ЧМ-2018

08:12 Город (Москва и область) В Москве рассказали, где чаще всего нарушаются правила парковки

08:06 Общество Синоптики рассказали о низком атмосферном давлении в Москве 4 июня

08:02 Город (Москва и область) В Москве к ЧМ-2018 готовы 1453 гостиницы

23:07 Общество В Москве в середине недели похолодает

Актуальные материалы

08:12 Город (Москва и область) В Москве рассказали, где чаще всего нарушаются правила парковки

14:43 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве во время ЧМ-2018

08:43 Общество Где можно отдыхать и купаться в Москве

08:24 Общество В Москве к лету готовы 42 зоны отдыха

07:57 Город (Москва и область) В Москве может появиться еще один вокзал

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru