4 июня. Mossovetinfo.ru – Принять гостей чемпионата мира по футболу 2018 года готовы 1453 гостиницы Москвы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Все гостиницы прошли классификацию и подтвердили качество обслуживания. Общее количество мест в гостиничном фонде составляет более 200 тысяч мест.
Чемпионат мира стартует 14 июня. В Москве пройдут 12 матчей турнира. 7 из них примут «Лужники», включая матч открытия и финал. Еще пять игр пройдут на стадионе «Спартак».
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