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Город (Москва и область)     18.06.2022 09:24

В Москве хватает трудовых мигрантов – власти Москвы

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Теги:  Москва  мигранты  рынок труда 

18 июня. Mossovetinfo.ru - В Москве хватает трудовых мигрантов, - сообщил в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Все достаточно стабильно, все процессы проходят на должном уровне, и мы считаем, что сейчас рынок достаточно стабилен, трудовых ресурсов хватает, реализация всех инвестиционных процессов, которые идут на территории города», - сказал Пуртов, отвечая на вопрос, есть ли нехватка мигрантов.
Пуртов отметил также, что на сложившемся трудовом рынке, каждый застройщик работает со своей категорией, - привлекает мигрантов из различных стран и городские власти «не получали в последнее время каких-то обращений, что действительно не хватает рабочих рук».

Глава департамента отметил, что всегда предлагаются рабочие места для жителей близлежащих регионов. "Мы всегда пытаемся привлечь наших граждан, но когда мы просто не можем этого сделать в текущем моменте, мы применяем наши стандартные механизмы, привлекаем рабочую силу из других стран. Но тем не менее мы в любом случае движемся к тому, чтобы заместить труд мигрантов своими ресурсами", - добавил он.

Напомним, что в октябре 2021 года вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что власти Москвы намерены подготовить план, который предусматривает отказ от использования труда мигрантов на стройках столицы, - процесс строительства должен требовать в три раза меньше людей, а зарплата у них должна быть в 2−3 раза больше.

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Теги: 
Москва  мигранты  рынок труда 

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