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Город (Москва и область)     31.08.2020 09:20

В Москве летом 2020 года не зафиксировано природных пожаров

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Теги:  пожары  профилактика 

31 августа. Mossovetinfo.ru – Благодаря принятым профилактическим мерам, прошедшим летом в Москве не зафиксировано ни одного природного пожара, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Кроме того, по сравнению с прошлым годом вдвое снизилось количество возгораний сухой страны.

По словам Бирюкова, в марте и апреле провели опашку всех населенных пунктов, прилегающих к лесным массивам, лесопарковые зоны очистили от сухих деревьев, травы и мусора.

Кроме того, были подготовлены места забора воды для авиационной техники, оборудованы подъездные пути к водоемам для пожарной техники.
Для предотвращения пожаров была создана специальная группировка в составе 30,7 тысячи человек и 4,5 тысячи единиц техники.

Ежедневно с помощью вертолетов проводился мониторинг пожароопасной ситуации, на охраняемых природных территориях проводилось пешее патрулирование по 102 маршрутам силами полиции и МЧС.


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Карта места

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Теги: 
пожары  профилактика 

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