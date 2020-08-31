31 августа. Mossovetinfo.ru – Благодаря принятым профилактическим мерам, прошедшим летом в Москве не зафиксировано ни одного природного пожара, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.



Кроме того, по сравнению с прошлым годом вдвое снизилось количество возгораний сухой страны.



По словам Бирюкова, в марте и апреле провели опашку всех населенных пунктов, прилегающих к лесным массивам, лесопарковые зоны очистили от сухих деревьев, травы и мусора.



Кроме того, были подготовлены места забора воды для авиационной техники, оборудованы подъездные пути к водоемам для пожарной техники.

Для предотвращения пожаров была создана специальная группировка в составе 30,7 тысячи человек и 4,5 тысячи единиц техники.



Ежедневно с помощью вертолетов проводился мониторинг пожароопасной ситуации, на охраняемых природных территориях проводилось пешее патрулирование по 102 маршрутам силами полиции и МЧС.