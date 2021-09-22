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Город (Москва и область)     22.09.2021 14:46

В Москве на 100% доминирует штамм COVID-19 «Дельта» - власти

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Теги:  коронавирус  COVID-19  заболеваемость  штаммы  Анастасия Ракова 

22 сентября. Mossovetinfo.ru – Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала о ситуации с коронавирусом в столице.

По словам Раковой, в последние несколько дней в Москве фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. По сравнению с прошлой неделей рост заболеваемости составил 24%, рост госпитализаций - 15%.

Вице-мэр заявила, что причины роста заболеваемости понятны даже с бытовой точки зрения, люди вернулись из отпусков, дети пошли в школу, резко выросло число контактов. Традиционно в этот сезон наблюдается подъем респираторных заболеваний.

Ракова также рассказала, что в течение всего лета на базе НИЦ имени Гамалеи проходило исследование структуры штаммов коронавируса на территории Москвы. В результтате установлено, что в настоящее время в Москве на 100% доминирует штамм «дельта». Однако, исследование будет продолжаться и дальше.

Заммэра заявила, что для лечения больных коронавирусом в Москве развернуто и зарезервировано достаточное количество коек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте заболеваемости коронавирусом в 36 российских регионах.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  заболеваемость  штаммы  Анастасия Ракова 

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