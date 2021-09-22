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Город (Москва и область)
22.09.2021, 15:46
Штрафы за отсутствие маски в транспорте Москвы начали оформлять в электронном виде
22 сентября. Mossovetinfo.ru – Контролеры в общественном транспорте Москвы перешли на электронную систему оформлени...
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Город (Москва и область)
22.09.2021, 14:46
В Москве на 100% доминирует штамм COVID-19 «Дельта» - власти
22 сентября. Mossovetinfo.ru – Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала о ситуации с коронавирусом в стол...
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Город (Москва и область)
22.09.2021, 11:02
В Москве перепроверят результаты дистанционного электронного голосования
22 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве переправят результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на ...