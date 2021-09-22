22 сентября. Mossovetinfo.ru – Контролеры в общественном транспорте Москвы перешли на электронную систему оформлени...

22 сентября. Mossovetinfo.ru – Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала о ситуации с коронавирусом в стол...