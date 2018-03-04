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Город (Москва и область)     04.03.2018 14:31

В Москве на смену метели придут 20-градусные морозы

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Теги:  погода 

4 марта. Mossovetinfo.ru - В Москву в ночь на вторник вслед за метелью придут 20-градусным морозы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В ночь на вторник осадки прекратятся. Минимальная температура в Москве -18…-20°, в Подмосковье -18…-23°, что на 10-12 градусов ниже климатической нормы. Похолодание будет кратковременным.

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Карта места

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Теги: 
погода 

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