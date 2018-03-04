В Москве на смену метели придут 20-градусные морозы

4 марта. Mossovetinfo.ru - В Москву в ночь на вторник вслед за метелью придут 20-градусным морозы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.



В ночь на вторник осадки прекратятся. Минимальная температура в Москве -18…-20°, в Подмосковье -18…-23°, что на 10-12 градусов ниже климатической нормы. Похолодание будет кратковременным.