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Город (Москва и область)
01.06.2022, 07:55
В Москве началась «ковидная амнистия»
1 июня. Mossovetinfo.ru - В Москве началась «ковидная амнистия» — начиная с 1 июня с жителей столицы перестанут требов...
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31.05.2022, 08:26
Лекторий проекта «Здоровая Москва» подготовил 10 открытых лекций – заммэра Анастасия Ракова
31 мая. Mossovetinfo.ru - Цикл из 10 открытых лекций по самым актуальным темам подготовлено в рамках проекта «Здоровая ...
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Город (Москва и область)
30.05.2022, 06:00
Переменная облачность и до 23 градусов тепла ожидается в столичном регионе 30 мая