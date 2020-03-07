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Город (Москва и область)     07.03.2020 09:41

В Москве началась проработка концепции временного инфекционного центра

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Теги:  коронавирус  строительство  Бочкарев  Андрей Бочкарев 

7 марта. Mossovetinfo.ru - В Москве началась проработка концепции временного инфекционного медицинского центра. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев. Поручение построить центр ранее дал мэр Москвы Сергей Собянин в рамках указа по профилактике распространения коронавируса.

«Наша первоочередная задача – рассмотреть варианты расположения такого центра, просчитать сроки и способы строительства, проработать механизмы обеспечения медцентра всем необходимым», – пояснил Андрей Бочкарев.

В проекте инфекционного центра будут предусмотрены медицинские боксы для размещения пациентов, санитарный пропускной пункт, помещения для дезинфекции, комнаты для размещения персонала на время работы центра и парковка для машин.

Бочкарев отметил, что центр будет построен на основе самых современных технологий и оснащен передовым медицинским оборудованием.

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Карта места

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Теги: 
коронавирус  строительство  Бочкарев  Андрей Бочкарев 

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