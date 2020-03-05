Собянин подписал указ о введении в Москве режима повышенной готовности из-за коронавируса

5 июня. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в столице коронавируса. Документ опубликован на портале мэра Москвы.



В указе говорится:



1. Ввести на территории города Москвы режим повышенной готовности.



2. Обязать граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):

2.1. Сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию города Москвы по номеру телефона +7(495)870-45-09.

2.2. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.

2.3. Соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.



3. Обязать граждан, прибывших из Китайской Народной Республики, Республики Кореи, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германии, Королевства Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV) по перечню, утвержденному Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве, помимо мер, предусмотренных пунктом 2 настоящего указа, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест).



4. Обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории города Москвы:

4.1. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

4.2. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.

4.3. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.



5. Департаменту здравоохранения города Москвы:

5.1. Обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего указа.

5.2. Организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), и пациентам старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками отделений профилактики, городской фтизиатрической службы и клиническими ординаторами образовательных организаций высшего образования.

5.3. Обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV).



6. В связи с проводимыми работами по комплексной реконструкции Инфекционной клинической больницы No 1 заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Бочкареву А.Ю. обеспечить проработку вопроса создания инфекционного корпуса с использованием быстровозводимых конструкций.



7. Комиссии Правительства Москвы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под моим руководством обеспечить координацию действий органов государственной власти города Москвы, органов местного самоуправления городских округов, поселений в городе Москве и организаций.



8. Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития - председателю Штаба по мероприятиям по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV в городе Москве (далее - Штаб), Раковой А.В.:

8.1. Перевести Штаб в круглосуточный режим работы до особого распоряжения.

8.2. Ежедневно представлять Мэру Москвы доклад о ситуации с распространением в городе Москве новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), количестве заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения инфекцией.



Контроль за выполнением настоящего указа Собянин оставил за собой.

