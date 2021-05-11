09:57 Власть Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации договора по отрытому небу.
09:32 Происшествия Глава pr-департамента «Спартака» попал в реанимацию после нападения
09:15 В России В России упростили процедуру назначения льгот и пособий
08:51 Город (Москва и область) В Москве начали планово отключать горячую воду
15:36 В России Прививку от коронавируса в России сделали 21,5 миллиона человек
15:36 В России Прививку от коронавируса в России сделали 21,5 миллиона человек
09:04 Город (Москва и область) В Москве начали отключать отопление
10:12 Власть Минтруд: делать длинными майские праздники на постоянной основе не планируется
12:39 Город (Москва и область) Станцию метро «Смоленская» планируется открыть после реконструкции в июне
11:44 Город (Москва и область) Две новые станции на будущем МЦД-4 откроют до конца 2021 года
13:19 Город (Москва и область) Самый длинный эскалатор в московском метро появится на станции БКЛ