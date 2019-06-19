19 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве начался первый этап строительства станции метро «Университет дружбы народов» Коммунарской линии метро, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Новая станция будет расположена на пересечении улиц Миклухо-Маклая и Академика Опарина, выходы со станции будут располагаться рядом с комплексом зданий Российского университета дружбы народов.
В настоящее время строители приступили к устройству ограждений вокруг котлована будущей станции. Станция войдет в состав строящейся Коммунарской линии метро. Помимо «Университета дружбы народов» на линии будут расположены станции «Коммунарка», «Мамыри», «Славянский мир», «Улица Генерала Тюленева», «Улица Новаторов» (с пересадкой на БКЛ), «Улица Строителей», «Академическая» (с пересадкой на Калужско-Рижскую ветку) и «Севастопольский проспект» (с пересадкой на МЦК). Открыть линию планируется в 2023 году.
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