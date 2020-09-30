30 сентября. Mossovetinfo.ru - В Москве начался второй этап вакцинации от коронавируса в рамках пострегистрационных испытаний российской вакцины «Спутник V», сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.



В рамках второго этапа участникам испытаний сделают вторую прививку. Вакцина является двухкомпонентной, вторая прививка необходима для усиления иммунного ответа, полученного в результате первой прививки. Разница по времени между двумя прививками составляет 21 день.



По словам Раковой, первую прививку сделали в Москве уже 5,7 тысячи человек. Подавляющее большинство из них чувствуют себя хорошо.



Пострегистрационные испытания вакцины «Спутник V» начались в Москве 9 сентября. Всего в испытаниях примут участие 40 тысяч человек, в том числе из возрастной группы 60+.