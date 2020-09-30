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Город (Москва и область)     30.09.2020 10:18

В Москве начался второй этап пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса

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Теги:  коронавирус  вакцина  испытания  вакцинация 

30 сентября. Mossovetinfo.ru - В Москве начался второй этап вакцинации от коронавируса в рамках пострегистрационных испытаний российской вакцины «Спутник V», сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

В рамках второго этапа участникам испытаний сделают вторую прививку. Вакцина является двухкомпонентной, вторая прививка необходима для усиления иммунного ответа, полученного в результате первой прививки. Разница по времени между двумя прививками составляет 21 день.

По словам Раковой, первую прививку сделали в Москве уже 5,7 тысячи человек. Подавляющее большинство из них чувствуют себя хорошо.

Пострегистрационные испытания вакцины «Спутник V» начались в Москве 9 сентября. Всего в испытаниях примут участие 40 тысяч человек, в том числе из возрастной группы 60+.


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Теги: 
коронавирус  вакцина  испытания  вакцинация 

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