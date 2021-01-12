12 января. Mossovetinfo.ru – Из москвичей, которые сделали прививку от коронавируса, 42% — это горожане старше 60 лет, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
Ракова отметила, что именно пожилые люди являются основной группой риска, которые часто переносят коронавирус в тяжелой форме.
Масштабная вакцинация от коронавируса стартовала в Москве с 5 декабря. Власти Москвы регулярно расширяют список категорий граждан, которые могут сделать прививку от коронавируса. Очередное расширение произойдет с 13 января.
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