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Город (Москва и область)     12.01.2021 13:27

В Москве назвали долю пожилых среди получивших вакцину от коронавируса

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Теги:  коронавирус  COVID-19  вакцина  вакцинация 

12 января. Mossovetinfo.ru – Из москвичей, которые сделали прививку от коронавируса, 42% — это горожане старше 60 лет, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Ракова отметила, что именно пожилые люди являются основной группой риска, которые часто переносят коронавирус в тяжелой форме.

Масштабная вакцинация от коронавируса стартовала в Москве с 5 декабря. Власти Москвы регулярно расширяют список категорий граждан, которые могут сделать прививку от коронавируса. Очередное расширение произойдет с 13 января.


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Теги: 
коронавирус  COVID-19  вакцина  вакцинация 

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