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Город (Москва и область)     11.11.2020 18:54

В Москве не будут проводить массовых новогодних и рождественских мероприятий

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Теги:  коронавирус  Новый год  Рождество  отмена 

11 ноября. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы приняли решение в связи со сложной эпидемиологической обстановки запретить проведение массовых новогодних и рождественских мероприятий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу.

По словам Собянина, такое решение было принято заранее, что организаторы и бизнес не тратились на организацию этих мероприятий.

Ранее сообщалось, что в Москве в связи с распространением коронавируса отменены фестиваль «Путешествие в Рождество» и традиционные новогодние елки. Однако город будет украшен праздничной иллюминацией.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее объявил о том, что с 13 ноября в Москве вводятся дополнительные ограничения для борьбы с распространением коронавируса.


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Теги: 
коронавирус  Новый год  Рождество  отмена 

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