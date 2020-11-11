11 ноября. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы приняли решение в связи со сложной эпидемиологической обстановки запретить проведение массовых новогодних и рождественских мероприятий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу.



По словам Собянина, такое решение было принято заранее, что организаторы и бизнес не тратились на организацию этих мероприятий.



Ранее сообщалось, что в Москве в связи с распространением коронавируса отменены фестиваль «Путешествие в Рождество» и традиционные новогодние елки. Однако город будет украшен праздничной иллюминацией.



Мэр Москвы Сергей Собянин ранее объявил о том, что с 13 ноября в Москве вводятся дополнительные ограничения для борьбы с распространением коронавируса.