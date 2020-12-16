16 декабря. Mossovetinfo.ru - В Москве нет необходимости вводить локдаун из-за коронавируса и закрывать целые сектора экономики, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета перед депутатами Мосгордумы.



Мэр Москвы заявил, что хотя ситуация с коронавирусом в Москве сложная, уровень заболеваемости и госпитализации высокий, городская система здравоохранения справляется с ситуацией. Нормально работают все звенья системы здравоохранения - и скорая помощь, и амбулатория, и стационары.



В городских больницах достаточно коек и для больных коронавирусом и для оказания экстренной и плановой медицинской помощи в лечении других заболеваний. Количество госпитализированных больных с коронавирусом в течение полутора месяцев остается на одном уровне, есть запас примерно в 5 тысяч коронавирусных коек. Экстренная помощь по другим заболеваниям оказывается в объемах даже чуть больших, чем в прошлом году, плановая помощь оказывается в сопоставимых с прошлогодними параметрах.



«В этих условиях, я считаю, что нам нет необходимости вводить какие-то жесткие локдауны, закрывать целые сектора экономики», - заявил Собянин.



Ранее мэр Москвы заявил, что в результате пандемии реальные доходы москвичей заметно снизились, тысячи людей потеряли работу или были вынуждены закрыть свой бизнес.