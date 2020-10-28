28 октября. Mossovetinfo.ru – В настоящее время в Москве нет необходимости вводить новые ограничения из-за коронавируса, сообщил на своем официальном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.



По словам мэра Москвы, в столице удается прервать цепочки распространения коронавируса, не прибегая к тотальному локдауну, все сферы экономики города продолжают работать.



За прошедшую неделю прирост новых заболевших составил всего 2%, при этом продолжают расти объемы тестирования на коронавирус. Кроме того, стабилизировалось количество госпитализаций больных коронавирусом - оно составляет около 1300 человек в сутки.



Собянин отметил, что открытие резервных коронавирусных госпиталей позволило создать запас прочности для городской системы здравоохранения. Сейчас в Москве свободно около 5 тысяч коек для больных коронавирусом. Это позволяет сохранять городским больницам все объемы плановой и экстренной помощи по другим направлениям.



При этом, мэр Москвы подчеркнул, что несмотря на признаки улучшения, ситуация остается неустойчивой, исключить риск роста заболеваемости пока нельзя.



Собянин призвал горожан к выдержке и терпению, к соблюдению правил эпидемиологической безопасности и подчеркнул, что необходимости в введении новых ограничений нет, но и введенные ограничения пока отменять рано, так как этом может дестабилизировать ситуацию.