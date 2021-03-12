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Город (Москва и область)     12.03.2021 09:22

В Москве обновили сервис «Социальный навигатор»

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Теги:  онлайн-сервисы  социальный навигатор  обновление 

12 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве обновили онлайн-сервис «Социальный навигатор», предназначенный для поиска организаций, оказывающих социальные услуги, сообщается на портале mos.ru.

Как сообщил глава департамента труда и соцзащиты Москвы Евгений Стружак, в сервис добавили информацию о 500 объектов соцзащиты, которые оказывают помощь маломобильным людям и инвалидам.

Также на онлайн-карту добавлено 130 некоммерческих организаций, которые оказывают помощь пожилым людям, семьям с детьми, инвалидам, безработным и другим категориям граждан. Кроме того, в сервис добавлено 40 социальных услуг для москвичей.

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Карта места

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Теги: 
онлайн-сервисы  социальный навигатор  обновление 

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