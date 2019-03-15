15 марта. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы объявили торги за право принять участие в строительстве новой канатной дороги на севере Москвы, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



С инициативой о строительстве новой канатной дороги выступили компании BPS International и Doppelmayr Seilbahnen GmbH. Компании готовы инвестировать в проект около 4 миллиардов рублей. Она должна протянуться над Химкинским водохранилищем от станции метро «Сходненская» до станции метро «Речной вокзал». Ее протяженность составит 2,3 километра, дорога соединит районы Левобережный, Северное и Южное Тушино. После появления канатной дороги время в пути с одного берега Химкинского водохранилища до другого сократится в 6 раз – с 45 до 7-10 минут.



Дорога будет интегрирована в городскую транспортную систему. Планируется, что оплатить проезд по ней можно будет картой «Тройка», а стоимость проезда не будет превышать 55 рублей.



Новая канатная дорога будет построена на принципах государственно-частного партнерства. После завершения строительства, канатная дорога будет принадлежать городу, а инвестор займется ее эксплуатацией. Если заявок от потенциальных инвесторов на конкурс представлено не будет, договор будет заключен с инициаторами проекта.