В Москве одновременно откроют 10 станций метро

19 сентября. Mossovetinfo.ru - Cостоялся технический пуск южного участка Большой кольцевой линии метро от станции «Проспект Вернадского» до станции «Каховская». Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, слова которого приводит mos.ru, в ближайшие месяцы в столице планируется одновременно открыть 10 станций метро.



На этом участке расположены станции «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская». Их планируется открыть до конца года в составе участка БКЛ от «Мневников» до «Каховской». На нем расположатся 10 станций метро.



11 сентября состоялся технический пуск участка от станции «Мневники» до станции «Давыдково». Он включает в себя четыре станции – «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская». 18 сентября состоялся технический пуск участка от станции «Давыдково» до станции «Проспект Вернадского», на нем также расположена станция «Аминьевская».