13 мая. Mossovetinfo.ru – Более 21,5 тысячи человек в Москве уже вылечились от коронавируса, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.



По словам Раковой, за прошедшие сутки от коронавируса в Москве вылечились еще 1864 человека. Таким образом, общее количество вылечившихся за все время пандемии составляет уже 21 506 человек.