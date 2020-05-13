Другие материалы
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Город (Москва и область)
13.05.2020, 10:36
В Подмосковье за сутки выявлено 962 новых случая заражения коронавирусом
13 мая. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 962 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб. Всего в Подмосковье подтверждено 23 662 случая за...
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Город (Москва и область)
13.05.2020, 10:36
В Москве впервые за долгое время выявлено менее 5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
13 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки зафиксировано 4 703 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб. Всего в столице подтверждено 126 004 случая забо...
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Город (Москва и область)
13.05.2020, 09:41
В Москве от коронавируса вылечились более 21,5 тысячи человек
13 мая. Mossovetinfo.ru – Более 21,5 тысячи человек в Москве уже вылечились от коронавируса, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова. По словам Раковой, за прошедшие сутки от коронавируса в ...