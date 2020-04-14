14 апреля. Mossovetinfo.ru – За последние сутки в Москве 179 человек вылечились от коронавиуса и были выписаны из стационаров, сообщила журналистам заммэра Москвы Анастасия Ракова.



В общей сложности число вылечившихся от коронавируса в Москве достигло 1016.



«В последние несколько дней в Москве окончательно выписывают более ста человек ежедневно, это очень хорошая динамика, и мы надеемся, что она продолжится и дальше», - заявила Ракова.



Все выписанные пациенты получили рекомендации врачей и продолжают оставаться под медицинским наблюдением.