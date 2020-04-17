17 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве от коронавируса вылечились 1517 человек, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.
За последние сутки от коронавируса в Москве вылечились 123 пациента.
Заммэра Москвы Анастасия Ракова отметила, что ежедневно в Москве от коронавируса выздоравливает более 100 человек и выразила надежду, что позитивная динамика будет только усиливаться.
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