17 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве от коронавируса вылечились 1517 человек, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.



За последние сутки от коронавируса в Москве вылечились 123 пациента.



Заммэра Москвы Анастасия Ракова отметила, что ежедневно в Москве от коронавируса выздоравливает более 100 человек и выразила надежду, что позитивная динамика будет только усиливаться.