27 ноября. Mossovetinfo.ru – В Москве откроют 12 дополнительных КТ-центров для диагностики коронавируса, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.



Новые КТ-центры будут работать в круглосуточном режиме. Помимо проведения полной диагностики, новые КТ-центры будут также выдавать заболевшим необходимые противовирусные препараты.



Кроме того, для усиления амбулаторного звена системы здравоохранения города, на работу в поликлиники направлены 300 специалистов московских МФЦ. Они будут работать в колл-центре.