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Город (Москва и область)     27.11.2020 13:53

В Москве откроют 12 дополнительных КТ-центров для диагностики коронавируса

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Теги:  коронавирус  здравоохранение  тестирование  КТ-центры 

27 ноября. Mossovetinfo.ru – В Москве откроют 12 дополнительных КТ-центров для диагностики коронавируса, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Новые КТ-центры будут работать в круглосуточном режиме. Помимо проведения полной диагностики, новые КТ-центры будут также выдавать заболевшим необходимые противовирусные препараты.

Кроме того, для усиления амбулаторного звена системы здравоохранения города, на работу в поликлиники направлены 300 специалистов московских МФЦ. Они будут работать в колл-центре.


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Теги: 
коронавирус  здравоохранение  тестирование  КТ-центры 

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