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Город (Москва и область)
27.11.2020, 14:07
Власти Москвы рассказали о нововведениях при лечении больных с COVID-19
27 ноября. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы приняли решение о некоторых нововведениях при лечении больных коронавирусом, о них сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова. В Москве откроют 12 но...
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Город (Москва и область)
27.11.2020, 13:57
Бригады скорой помощи в Москве будут выдавать препараты от коронавируса
27 ноября. Mossovetinfo.ru – Бригады скорой помощи, выезжающие к пациентам на дом, будут выдавать больным лекарства от коронавируса, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова. Лекарства врачи...
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Город (Москва и область)
27.11.2020, 13:53
В Москве откроют 12 дополнительных КТ-центров для диагностики коронавируса
27 ноября. Mossovetinfo.ru – В Москве откроют 12 дополнительных КТ-центров для диагностики коронавируса, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова. Новые КТ-центры будут работать в круглосуто...