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Город (Москва и область)     04.12.2020 08:07

В Москве открылась запись на массовую вакцинацию от коронавируса

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Теги:  коронавирус  COVID-19  вакцинация  вакцина 

4 декабря. Mossovetinfo.ru – В Москве открылась запись на бесплатную вакцинацию от коронавируса. На данный момент прививку могут сделать сотрудники сфер образования, здравоохранения, а также работники социальных служб.

Записаться на прививку от коронавируса можно с 4 декабря на портале mos.ru. Вакцинация будет проходить с 8:00 до 20:00 в 70 пунктах на базе городских поликлиник. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и справку с работы с указанием должности.

Пункты вакцинации начнут работать с 5 декабря. На вакцинацию уйдет не меньше часа: 10 минут осмотр врача, 15 минут подготовка препарата, 30 минут наблюдение после прививки

Президент России Владимир Путин 2 декабря поручил за неделю подготовится к старту масштабной вакцинации от коронавируса. До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва полностью готова к началу массовой вакцинации


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Теги: 
коронавирус  COVID-19  вакцинация  вакцина 

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