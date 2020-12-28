28 декабря. Mossovetinfo.ru - В Москве открылась запись на прививку от коронавируса для граждан старше 60 лет, сообщается на портале mos.ru.
Записаться на прививку от коронавируса они могут пока только по телефону. С 29 декабря для лиц старше 60 лет откроется запись на вакцинацию на порталах mos.ru и emias.info, в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО», а также через информационные киоски в поликлиниках
Кроме того, с 28 декабря записаться на прививку от COVID-19 могут сотрудники сферы ЖКХ, правоохранители, сотрудники предприятий общепита и спортивных объектов, сотрудники НКО и религиозных организаций.
Масштабная вакцинация от коронавируса стартовала в Москве 5 декабря. Первыми записаться на вакцинацию смогли врачи, учителя и сотрудники социальных служб города. Каждую неделю город расширяет категории граждан, которые могут сделать прививку от коронавируса.
26 декабря Минздрав РФ одобрил применение вакцины от коронавируса «Спутник V» для вакцинации людей старше 60 лет.
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