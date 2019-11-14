14 ноября. Mossovetinfo.ru – Сезон зимней пассажирской навигации открылся в Москве 14 ноября, сообщается на портале mos.ru.
Сообщается, что 10 зимних теплоходов всесезонного класса будут перевозить пассажиров по двум маршрутам, которые охватывают основные достопримечательности центра Москвы: Кремль, собор Василия Блаженного, стадион «Лужники», главный корпус МГУ, парк «Зарядье» и другие. Также для пассажиров подготовлены театральные круизы, гастрономические прогулки и специальные новогодние рейсы.
Суда, работающие зимой на Москве-реке, обладают усиленным корпусом и способны ходить при битом льде, толщиной до 20 сантиметров. Если река промерзнет глубже, ее предварительно будут расчищать ледоколы.
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